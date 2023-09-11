Міністр оборони США напередодні «Рамштайну» вперше зідзвонився з українським колегою Умєровим

Міністр оборони США вперше зідзвонився з українським колегою Умєровим

https://racurs.ua/ua/n187143-ministr-oborony-ssha-naperedodni-ramshtaynu-vpershe-zidzvonyvsya-z-ukrayinskym-kolegou-umierovym.html

Ракурс

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше зідзвонився з новопризначеним українським колегою Рустемом Умєровим.

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Про це 11 вересня написали на сторінці міністра оборони України у Фейсбук.

Вони обговорили потреби ЗСУ та засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Нагадаємо, на початку вересня Олексій Резніков подав у відставку з посади міністра оборони, а його місце зайняв Рустем Умєров.

Це вже 18-й глава Міноборони незалежної України, не рахуючи виконувачів обовʼязків.

Однією з перших ініціатив нового міністра стало запровадження нової посади в армії: в Україні з’явиться військовий омбудсмен.

Передбачається, що військовий омбудсмен «стежитиме за дотриманням прав бійців бути екіпірованими, мати все необхідне для війни та виграти її».

На сьогодні в країні є уповноважений Верховної Ради з прав людини, дитячий, освітній та бізнес-омбудсмен.