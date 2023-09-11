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Ракурс
Риши Сунак заявил, что россия атаковала гражданское грузовое судно в порту Черного моря

россия атаковала гражданское грузовое судно в порту Черного моря — Риши Сунак

11 сен 2023, 20:39
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росія атакувала цивільне вантажне судно в порту Чорного моря.


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Про це повідомив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

За його словами, розвідувальні дані вказують на те, що 24 серпня російські військові атакували цивільне вантажне судно під ліберійським прапором в Чорному морі. Дві ракети «Калібр», які випустила росія, збила українська ППО.

Україна офіційно про спробу hосії атакувати цивільне судно не заявляла. Утім, надвечір 24 серпня у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про вибухи на Одещині та ракетну загрозу вночі.

Вранці 25 серпня стало відомо, що сили ППО збили усі дві крилаті ракети «Калібр» та дві Х-59.

Источник: Ракурс


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