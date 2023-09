росія атакувала цивільне вантажне судно в порту Чорного моря.

.

Про це повідомив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

За його словами, розвідувальні дані вказують на те, що 24 серпня російські військові атакували цивільне вантажне судно під ліберійським прапором в Чорному морі. Дві ракети «Калібр», які випустила росія, збила українська ППО.

⚡️russia tried to attack a civilian cargo ship in the Black Sea port on August 24.



Reuters writes about this with reference to the statement of the Prime Minister of Great Britain Rishi Sunak.



Reuters reports that two Kalibr missiles launched by russia from the Black Sea were… pic.twitter.com/dMsCRrHkwP