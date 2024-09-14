росія вивела аж сім ракетоносіїв у Чорне море. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n199274-rosiya-vyvela-aj-sim-raketonosiyiv-u-chorne-more-yakyy-zagalnyy-zalp.html

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російська федерація збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі.

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Сьогодні вранці, 14 вересня, там зафіксоване перебування 16 російських кораблів. Сім із них є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Ще напередодні вночі у Чорному морі було лише чотири ракетоносії. Про цеВійськово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

За інформацією військових, ці ворожі кораблі у разі ракетної атаки можуть запустити по Україні до 48 крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожі кораблі не фіксуються. А в Середземному морі зафіксували п’ять кораблів росії. З них чотири є ракетоносіями із загальним залпом до 24 ракет типу «Калібр».

Також командування українського флоту поінформувало, що за минулу добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — три судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря — вісім суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, у липні в українських Військово-морських силах ЗСУ заявляли, що російські окупанти будують уніфіковані пускові установки для ракет «Калібр» та «Онікс».