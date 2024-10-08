рф вивела в Чорне море сім носіїв ракет «Калібр». Фото:

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Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зараз є значною.

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Станом на ранок, 8 жовтня, в акваторії Чорного моря зафіксоване перебування 16 кораблів, які країна-агресор рф вивела на бойове чергування. З них сім кораблів є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Це корабельне угруповання країни-агресора у разі завдання ракетної атаки здатне випустити загальним залпом до 48 «Калібрів».

Водночас в Азовському морі російські кораблі зараз відсутні. А в Середземному морі у вівторок знаходяться два російські кораблі, з яких один ракетоносій із загальним залпом до чотирьох «Калібрів».

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили два судна, які рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, напередодні в Чорному морі перебували чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі були відсутні, але в Середземному морі знаходилися два є носії «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.