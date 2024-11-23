рф тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв. Фото:

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Російські ракетоносії присутні в акваторії Чорного моря.

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Станом на 6.00, 23 листопада, в Чорному морі перебувають 20 російських кораблів. З них шість є носіями крилатих ракет типу «Калібр» із загальним залпом до 23 ракет. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні. Однак два кораблі ворога зафіксовані у Середземному морі. Один із них є ракетоносієм із загальним залпом до 16 «Калібрів».

За добу в інтересах країни-агресора рф прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили шість суден. У ВМС наголосили, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Також відомо, що сьогодні з 6.00 по 22.00 буде повністю закритий повітряний простір у рамках випробувань в районі полігону РВСП рф «Капустин Яр». Це може свідчити про можливе бойове застосування балістичної ракети середньої дальності.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть найближчим часом застосувати певну експериментальну зброю балістичного характеру. З огляду на загрозу вчора не працювала Верховна Рада, бо розвідка попередила народних депутатів про потенційний удар по будівлі парламенту.