Нардепів попередили про загрозу ракетного удару по ВРУ. Фото:

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Країна-агресор росія найближчими днями може атакувати будівлю Верховної Ради.

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Українські силовики завчасно попередили народних депутатів про ракетну загрозу. Зазначалося, що окупанти можуть найближчим часом застосувати певну експериментальну зброю балістичного характеру. Про це 21 листопада в ефірі проекту «Говорить Великий Львів» заявив народний депутат Тарас Батенко.

Нас інформують про загрозу ракетної атаки на парламент України найближчими днями. Ну, будемо бачити, станеться це, чи ні. Але я бачу, що путін максимально підняв ставки для українського народу, — зазначив парламентар.

За його словами, ще вчора політики знали про загрозу балістичного удару, однак мова йшла не про міжконтинентальну зброю.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 22 листопада під час засідання парламенту мали провести годину запитань до уряду. Наступне засідання ВРУ заплановане на грудень.

Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до Уряду, але тепер спитати Уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться, — написав він.

Нагадаємо, Україна стала першою країні у світі, яку атакували міжконтинентальною балістичною ракетою. Так, 21 листопада таким видом озброєння ворог вдарив по Дніпру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни зробили Україну своїм полігоном. Він наголосив, що нещодавні ракетні удари демонструють ескалацію з боку росії, яка становить небезпеку не лише для України, а й для глобальної безпеки.

Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції.