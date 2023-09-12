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ВСУ ударили по базе БПЛА Zala и "Ланцет" в оккупированном поселке Донецкой области
ВСУ ударили по базе БПЛА Zala и «Ланцет» в оккупированном поселке Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187163-vsu-udarili-po-baze-bpla-zala-i-lancet-v-okkupirovannom-poselke-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Уранці 11 вересня Збройні сили України вдарили по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області.
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