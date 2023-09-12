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Ракурс
ВСУ ударили по базе БПЛА Zala и "Ланцет" в оккупированном поселке Донецкой области

ВСУ ударили по базе БПЛА Zala и «Ланцет» в оккупированном поселке Донецкой области (ВИДЕО)

12 сен 2023, 11:56
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Уранці 11 вересня Збройні сили України вдарили по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області.


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Відео оприлюднили в центрі стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Источник: Ракурс


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