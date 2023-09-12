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ЗСУ вдарили по базі БПЛА Zala і "Ланцет" в окупованому селищі на Донеччині
ЗСУ вдарили по базі БПЛА Zala і «Ланцет» в окупованому селищі на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187163-zsu-vdaryly-po-bazi-bpla-zala-i-lancet-v-okupovanomu-selyschi-na-donechchyni-video.htmlРакурс
Уранці 11 вересня Збройні сили України вдарили по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області.
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Відео оприлюднили в центрі стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
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