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Ракурс
ЗСУ вдарили по базі БПЛА Zala і "Ланцет" в окупованому селищі на Донеччині

ЗСУ вдарили по базі БПЛА Zala і «Ланцет» в окупованому селищі на Донеччині (ВІДЕО)

12 вер 2023, 11:56
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Уранці 11 вересня Збройні сили України вдарили по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області.


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Відео оприлюднили в центрі стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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