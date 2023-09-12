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Ракурс
Заключенный искал корректировщиков «на свободе» для ударов рф по Львову

Заключенный искал корректировщиков «на свободе» для ударов рф по Львову

12 сен 2023, 13:16
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В‘язень однієї із тюрем на Львівщині шукав коригувальників «на волі» для ударів по Львову.


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Зрадник планував створити власну мережу інформаторів із родичів та знайомих, які мали повідомляти про пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві ТЕЦ.

За кожне виконане завдання ФСБ обіцяла від 1 до 5 тис. дол.

48-річний місцевий мешканець «сидить» за важкий злочин із 2019 року. Тепер його термін перебування за ґратами може зрости до довічного, кажуть в СБУ.

Источник: Ракурс


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