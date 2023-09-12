Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В‘язень шукав коригувальників «на волі» для ударів рф по Львову

В‘язень шукав коригувальників «на волі» для ударів рф по Львову

12 вер 2023, 13:16
999

В‘язень однієї із тюрем на Львівщині шукав коригувальників «на волі» для ударів по Львову.


.

Зрадник планував створити власну мережу інформаторів із родичів та знайомих, які мали повідомляти про пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві ТЕЦ.

За кожне виконане завдання ФСБ обіцяла від 1 до 5 тис. дол.

48-річний місцевий мешканець «сидить» за важкий злочин із 2019 року. Тепер його термін перебування за ґратами може зрости до довічного, кажуть в СБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів