В‘язень шукав коригувальників «на волі» для ударів рф по Львову

https://racurs.ua/ua/n187166-v-yazen-shukav-koryguvalnykiv-na-voli-dlya-udariv-rf-po-lvovu.html

Ракурс

В‘язень однієї із тюрем на Львівщині шукав коригувальників «на волі» для ударів по Львову.

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Зрадник планував створити власну мережу інформаторів із родичів та знайомих, які мали повідомляти про пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві ТЕЦ.

За кожне виконане завдання ФСБ обіцяла від 1 до 5 тис. дол.

48-річний місцевий мешканець «сидить» за важкий злочин із 2019 року. Тепер його термін перебування за ґратами може зрости до довічного, кажуть в СБУ.