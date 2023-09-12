Россияне тянут резервы с рф для недопущения прорыва обороны украинскими войсками

https://racurs.ua/n187167-rossiyane-tyanut-rezervy-s-rf-dlya-nedopuscheniya-proryva-oborony-ukrainskimi-voyskami.html

Ракурс

Росіяни стягують резерви для недопущення прориву своєї оборони українськими військами.

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За наявною інформацією, аби уникнути прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території росії, повідомили 12 вересня у Military Media Center.

Водночас противник збільшив інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів «Ланцет» та ударних БпЛА Shahed.

Раніше «Ракурс» розповідав, що українські війська мали успіх біля Роботиного на південному фронті.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію.

Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Разом з тим, російські війська намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжують штурмові дії на позиції українських військ.

За словами Ковальова, Сили оборони відбили понад 10 атак в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Крім того, українські війська наступають південніше міста Бахмут. Ковальов сказав, що Сили оборони України продовжують стримувати контратаки російських військ на Бахмутському напрямку.