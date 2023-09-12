В Ровно нашли 21-летнего водителя, который "дрифтовал" в центре города перед фото павших бойцов

https://racurs.ua/n187168-v-rovno-nashli-21-letnego-voditelya-kotoryy-driftoval-v-centre-goroda-pered-foto-pavshih-boycov.html

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У Рівному поліція 11 вересня знайшла і притягнула до відповідальності 21-річного водія Ford Mustang.

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Як розповів перший заступник очільника Патрульної поліції України Олексфй Білошицький, юнак увечері «дрифтував» у центрі міста на вулиці Соборній перед світлинами полеглих захисників.