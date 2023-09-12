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Меморіал у центрі Рівного, фото - "Ракурс"
У Рівному знайшли 21-річного водія, який «дрифтував» у центрі міста перед фото полеглих бійців (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187168-u-rivnomu-znayshly-21-richnogo-vodiya-yakyy-dryftuvav-u-centri-mista-pered-foto-poleglyh-biyciv.htmlРакурс
У Рівному поліція 11 вересня знайшла і притягнула до відповідальності 21-річного водія Ford Mustang.
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Як розповів перший заступник очільника Патрульної поліції України Олексфй Білошицький, юнак увечері «дрифтував» у центрі міста на вулиці Соборній перед світлинами полеглих захисників.
Схиліть голови та вшануйте пам’ять про полеглих, коли проходите повз і не забувайте, якою ціною дається свобода — ціною життя наших людей, — нагадав усім водіям Білошицький.