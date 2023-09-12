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Ракурс
Меморіал у центрі Рівного, фото - "Ракурс"

У Рівному знайшли 21-річного водія, який «дрифтував» у центрі міста перед фото полеглих бійців (ВІДЕО)

12 вер 2023, 13:32
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У Рівному поліція 11 вересня знайшла і притягнула до відповідальності 21-річного водія Ford Mustang.


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Як розповів перший заступник очільника Патрульної поліції України Олексфй Білошицький, юнак увечері «дрифтував» у центрі міста на вулиці Соборній перед світлинами полеглих захисників.

Схиліть голови та вшануйте пам’ять про полеглих, коли проходите повз і не забувайте, якою ціною дається свобода — ціною життя наших людей, — нагадав усім водіям Білошицький.

Джерело: Ракурс


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