Меморіал у центрі Рівного, фото - "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n187168-u-rivnomu-znayshly-21-richnogo-vodiya-yakyy-dryftuvav-u-centri-mista-pered-foto-poleglyh-biyciv.html

Ракурс

У Рівному поліція 11 вересня знайшла і притягнула до відповідальності 21-річного водія Ford Mustang.

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Як розповів перший заступник очільника Патрульної поліції України Олексфй Білошицький, юнак увечері «дрифтував» у центрі міста на вулиці Соборній перед світлинами полеглих захисників.