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Понизить силуэты – работаем с РПГ: штурмовики заходят на позиции оккупантов
Понизить силуэты — работаем с РПГ: штурмовики заходят на позиции оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187170-ponizit-siluety-rabotaem-s-rpg-shturmoviki-zahodyat-na-pozicii-okkupantov-video.htmlРакурс
Влучна стрільба бійців 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади під Бахмутом потрапила на відео.
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Понизити силуети — працюємо з РПГ! — лунає команда у кількахвилинному ролику, який виклала Третя штурмова бригаа у своєму ТГ-каналі.
На кадрах видно, як штурмовики заходять на позиції окупантів. Поки піхота просувається, бійці розрахунку РПГ прикривають рух та криють місце розташування противника осколковими снарядами.
Раніше бригада опублікувала відео зачистки посадки.