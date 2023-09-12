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Понизить силуэты – работаем с РПГ: штурмовики заходят на позиции оккупантов

Понизить силуэты — работаем с РПГ: штурмовики заходят на позиции оккупантов (ВИДЕО)

12 сен 2023, 14:27
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Влучна стрільба бійців 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади під Бахмутом потрапила на відео.


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Понизити силуети — працюємо з РПГ! — лунає команда у кількахвилинному ролику, який виклала Третя штурмова бригаа у своєму ТГ-каналі.

На кадрах видно, як штурмовики заходять на позиції окупантів. Поки піхота просувається, бійці розрахунку РПГ прикривають рух та криють місце розташування противника осколковими снарядами.

Раніше бригада опублікувала відео зачистки посадки.

Источник: Ракурс


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