Понизити силуети — працюємо з РПГ: штурмовики заходять на позиції окупантів

https://racurs.ua/ua/n187170-ponyzyty-syluety-pracuiemo-z-rpg-shturmovyky-zahodyat-na-pozyciyi-okupantiv-video.html

Ракурс

Влучна стрільба бійців 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади під Бахмутом потрапила на відео.

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Понизити силуети — працюємо з РПГ! — лунає команда у кількахвилинному ролику, який виклала Третя штурмова бригаа у своєму ТГ-каналі.

На кадрах видно, як штурмовики заходять на позиції окупантів. Поки піхота просувається, бійці розрахунку РПГ прикривають рух та криють місце розташування противника осколковими снарядами.

Раніше бригада опублікувала відео штурму посадки.