Зеленский подписал решение СНБО о реформе ВЛК

Президент Володимир Зеленський 12 вересня увів у дію рішення Рада нацбезпеки і оборони щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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Про це повідомляє сайт президента.

Так, РНБО доручила Кабінету міністрів забезпечити:

у тижневий строк — утворення робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії воєнного стану в Україні;

у тримісячний строк — перевірку робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії воєнного стану;

у двотижневий строк — опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України, визнаними непридатними чи обмежено придатними до військової служби;

у тижневий строк — розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в ЗСУ, передбачивши строки й відповідальних за виконання;

у тижневий строк — спільно з головами ОВА та КМВА та Генеральним штабом вжиття вичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійних ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;