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Зеленський підписав рішення РНБО щодо реформи ВЛК
Зеленський підписав рішення РНБО щодо реформи ВЛКhttps://racurs.ua/ua/n187190-zelenskyy-pidpysav-rishennya-rnbo-schodo-reformy-vlk.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 12 вересня увів у дію рішення Рада нацбезпеки і оборони щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.
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Про це повідомляє сайт президента.
Так, РНБО доручила Кабінету міністрів забезпечити:
у тижневий строк — утворення робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії воєнного стану в Україні;
у тримісячний строк — перевірку робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії воєнного стану;
у двотижневий строк — опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України, визнаними непридатними чи обмежено придатними до військової служби;
у тижневий строк — розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в ЗСУ, передбачивши строки й відповідальних за виконання;
у тижневий строк — спільно з головами ОВА та КМВА та Генеральним штабом вжиття вичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійних ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
у двотижневий строк — опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення у встановленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів.
Водночас Міністерство охорони здоров’я, Міноборони, Мінцифрі, Генштабу, НЗСУ, головам ОВА та КМВА було доручено у тижневий строк вдосконалити систему медичних оглядів ВЛК, передбачивши, зокрема:
встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів;
забезпечення цифровізації відповідних процесів;
забезпечення умов для проведення медичних оглядів допризовників, а також іноземних громадян позаштатними постійними ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду допризовників, призовників, військовозобов’язаних у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення з урахуванням вимог Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ;
перегляд специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за пакетом медичних послуг «Медичний огляд»;
організацію навчання особового складу позаштатних постійних ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою забезпечення їх ефективної роботи з електронною системою охорони здоров’я, а також підвищення їх інформованості стосовно особливостей військово-лікарської експертизи в ЗСУ в умовах воєнного стану.