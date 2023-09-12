Бомбардировщик Су-24 упал в Волгоградской области рф

https://racurs.ua/n187191-bombardirovschik-su-24-upal-v-volgogradskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

Військовий літак Су-24 під час навчального польоту розбився у Волгоградській області росії. Про це повідомили в міністерстві оборони країни-агресора.

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Літак Су-24 військово-космічних сил рф зазнав аварії в Волгоградській області. За попередніми даними, бомбардувальник рф впав у Калачівському районі за 5 км від хутора Лошки.