Бомбардувальник Су-24 впав у Волгоградській області рф

https://racurs.ua/ua/n187191-bombarduvalnyk-su-24-vpav-u-volgogradskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Військовий літак Су-24 під час навчального польоту розбився у Волгоградській області росії. Про це повідомили в міністерстві оборони країни-агресора.

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Літак Су-24 військово-космічних сил рф зазнав аварії в Волгоградській області. За попередніми даними, бомбардувальник рф впав у Калачівському районі за 5 км від хутора Лошки.