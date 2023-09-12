Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Бомбардувальник Су-24 впав у Волгоградській області рф

Бомбардувальник Су-24 впав у Волгоградській області рф

12 вер 2023, 21:51
999

Військовий літак Су-24 під час навчального польоту розбився у Волгоградській області росії. Про це повідомили в міністерстві оборони країни-агресора.


.

Літак Су-24 військово-космічних сил рф зазнав аварії в Волгоградській області. За попередніми даними, бомбардувальник рф впав у Калачівському районі за 5 км від хутора Лошки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів