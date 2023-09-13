Субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону». Фото: соцсети

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Ракетна атака на окупований Севастополь залишила російських загарбників щонайменше без двох одиниць Чорноморського флоту рф.

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Під час ударів по місцю дислокації кораблів вночі 13 вересня могли постраждати великий десантний корабель «Ропуча» та підводний човен KILO, який є носієм крилатих ракет «Калібр». Ще вчора зранку ці російські судна зафіксував супутник у сухому доці Севастополя. Про це повідомив ОSInt-дослідник М.Т. Андерсон.

Російські ЗМІ та пропагандисти тим часом плутаються у назві та типі знищених суден. Одні пишуть, що був серйозно уражений великий десантний корабель «Цезар Куніков» або однотипний «Новочеркаськ».

Інші ж зазначають, що були пошкоджені дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

Як відомо, Б-237 «Ростов-на-Дону» — вдосконалений ударний підводний човен ВМФ рф класу «Кіло». Його вартість становить 300 млн дол., субмарина була спущена на воду у 2014 році.

Тим часом супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі після нічної атаки. На мапі видно три осередки вогню, який спалахнув близько 4.00 13 вересня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Громадському» підтвердив, що було ураження великого десантного корабля та підводного човна. Які саме судна були уражені, він не уточнив.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони заявило, що Севморзавод у Севастополі вночі 13 вересня був атакований 10 крилатими ракетами. Внаслідок вибухів виникли масштабні пожежі.

Джерело: «Громадське»