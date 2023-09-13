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Ракурс
Субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону». Фото: соцсети

Носитель «Калибров» и десантный корабль были поражены в Севастополе — ОSInt-исследователь

13 сен 2023, 09:50
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Ракетна атака на окупований Севастополь залишила російських загарбників щонайменше без двох одиниць Чорноморського флоту рф.


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Під час ударів по місцю дислокації кораблів вночі 13 вересня могли постраждати великий десантний корабель «Ропуча» та підводний човен KILO, який є носієм крилатих ракет «Калібр». Ще вчора зранку ці російські судна зафіксував супутник у сухому доці Севастополя. Про це повідомив ОSInt-дослідник М.Т. Андерсон.

Стоянка російський кораблів. Фото: М.Т. Андерсон

Стоянка російський кораблів. Фото: М.Т. Андерсон

Російські ЗМІ та пропагандисти тим часом плутаються у назві та типі знищених суден. Одні пишуть, що був серйозно уражений великий десантний корабель «Цезар Куніков» або однотипний «Новочеркаськ».

Інші ж зазначають, що були пошкоджені дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

Як відомо, Б-237 «Ростов-на-Дону» — вдосконалений ударний підводний човен ВМФ рф класу «Кіло». Його вартість становить 300 млн дол., субмарина була спущена на воду у 2014 році.

Тим часом супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі після нічної атаки. На мапі видно три осередки вогню, який спалахнув близько 4.00 13 вересня.

Пожежі на заводі в Севастополі. Фото: Firms Fire Map/NASA

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Громадському» підтвердив, що було ураження великого десантного корабля та підводного човна. Які саме судна були уражені, він не уточнив.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони заявило, що Севморзавод у Севастополі вночі 13 вересня був атакований 10 крилатими ракетами. Внаслідок вибухів виникли масштабні пожежі.

Джерело: «Громадське»

Источник: Ракурс


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