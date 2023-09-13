ЕС планирует упразднить санкции против российских бизнесменов. Фото:

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Санкції Європейського Союзу незабаром планують скасувати проти трьох російських бізнесменів, які підтримують збройну агресію рф проти України.

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Зі списку санкцій планують виключити російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова, колишнього главу російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна. Санкції проти них скасують після закінчення таких обмежень цього тижня. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотири дипломатичні джерела.

Офіційно відомо, що Ахмедов задіяний у російському нафтогазовому секторі. А Березкін не лише близький до російського диктатора володимира путіна, але й працює у низці секторів, включаючи ЗМІ, інфраструктуру та енергетику.

Крім того, з санкційного списку виключають російського воєначальника Георгія Шуваєва, який помер у 2022 році.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що списки були визнані юридично слабкими, а це означає, що «Євросоюз не був упевнений, що вони стануть перед судом, якщо їх оскаржать».

Нагадаємо, 8 вересня Європейський Союз запровадив нові санкції проти колаборантів у Криму та Федеральної служби безпеки росії. Брюссель вважає цих осіб причетними до порушень прав людини.

Джерело: Reuters