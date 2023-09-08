Євросоюз запровадив санкції проти ФСБ. Фото:

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Нові санкції проти російської федерації та прихильників диктаторського режиму володимира путіна запровадив ЄС. Під обмеження потрапили колаборанти в Криму та Федеральна служба безпеки росії. Санкції запровадили через те, що Брюссель вважає цих осіб причетними до порушень прав людини. Про це повідомив офіційний вісник Євросоюзу.

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У санкційному списку:

Денис Коровін —співробітник ФСБ;

Віталій Власов — слідчий ФСБ;

Олена Подольна — заступник прокурора «Сімферопольського районного суду» в Криму;

Длявер Берберов — суддя «Сімферопольського райсуду» в Криму;

Віктор Крапко — суддя «Верховного суду Республіки Крим»;

Анастасія Супряга — прокурор в так званій прокуратурі Криму.

В Євросоюзі вважають, що ці особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка, який критикував путінський режим та засуджував війну проти України. Його засудили до шести років в’язниці.

Нагадаємо, 24 серпня Міністерство юстиції США розширило санкції проти росії — під них потрапили 11 осіб та дитячий табір «Артек» в окупованому Криму. Також обмеження запровадили й проти матері очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова й голова уряду Чечні Муслім Хучієв.