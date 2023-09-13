В ВСУ сообщили, сколько дронов рф выпустила по Украине. Фото:

https://racurs.ua/n187204-ataki-shahedov-stalo-izvestno-skolko-dronov-rf-vypustila-po-ukraine.html

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Російська армія атакує Україну дронами-камікадзе типу «Шахед» вже цілий рік.

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За цей час ворог застосував понад 2 тис. ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-136/131» Зокрема, перший іранський БПЛА українські Сили оборони збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило у Telegram.

За підрахунками військових, у середньому у 2023 році окупанти запускали по Україні 5,5 «Шахедів» на день.

А загальна вартість випущених загарбниками дронів за різними оцінками склала від 40 до 100 млн дол., що дорівнює середнім пенсіям 200−500 тис. росіян.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомляли, що вночі 13 вересня росіяни запустили 44 «шахеди», які в основному атакували південні райони Одещини та портову інфраструктуру регіону. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 32 ворожі ударні дрони.