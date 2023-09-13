Еврокомиссия хочет продлить временную защиту украинских беженцев. Фото:

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Тимчасовий захист українських біженців на території Євросоюзу продовжать.

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Європейська комісія запропонує подовжити тимчасовий захист українців у ЄС. Європейська підтримка України триватиме. У 2023 році європейці надали 12 млрд євро на виплату заробітної плати та пенсій, щоб підтримувати роботу лікарняних шкіл та інших служб. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила 13 вересня у своєму щорічному зверненні до Європарламенту, передає «Радіо Свобода».

І через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України (…) Ми будемо поруч з Україною на кожному кроці, скільки буде потрібно, — зазначила вона.

За словами чиновниця, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, притулок у країнах Європи знайшли 4 млн громадян України. Їм надали житло, забезпечили медичним обслуговуванням, ринком праці тощо.

Саму ж директиву про тимчасовий захист біженців з України активували в березні 2022 року, відразу після початку повномасштабної війни. Українцям надали прихисток на рік, потому подовжили дію директиви до березня 2024 року. Сам же ж механізм розрахований до березня 2025 року.

Нагадаємо, результати опитувань Info Sapiens свідчать, що кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 та березнем 2023 року.

Джерело: «Радіо Свобода»