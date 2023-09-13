ГУР оценило запасы российских ракет

https://racurs.ua/n187222-gur-ocenilo-zapasy-rossiyskih-raket.html

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Головне управління розвідки Міністерство оборони України оцінило запаси ракет в росії. москві вдалося обійти санкції та збільшити виробництво ракет, однак фактично поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня довоєнного часу.

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Поточні обсяги виробництва не дозволяють (росії — ред.) навіть близько повернутися до рівня запасів ракет станом до 24 лютого, — йдеться у заяві представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

З його слів, до таких обсягів росіяни ще довгий період повернутися не зможуть.

Нагадаємо, The New York Times повідомило, що рф вдалося обійти санкції та експортний контроль, котрі були запроваджені Заходом. В уламках ракет, якими рф б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.