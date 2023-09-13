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ГУР оценило запасы российских ракет
ГУР оценило запасы российских ракетhttps://racurs.ua/n187222-gur-ocenilo-zapasy-rossiyskih-raket.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерство оборони України оцінило запаси ракет в росії. москві вдалося обійти санкції та збільшити виробництво ракет, однак фактично поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня довоєнного часу.
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Поточні обсяги виробництва не дозволяють (росії — ред.) навіть близько повернутися до рівня запасів ракет станом до 24 лютого, — йдеться у заяві представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
З його слів, до таких обсягів росіяни ще довгий період повернутися не зможуть.
Нагадаємо, The New York Times повідомило, що рф вдалося обійти санкції та експортний контроль, котрі були запроваджені Заходом. В уламках ракет, якими рф б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.
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