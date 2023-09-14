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Уничтожено 17 из 22 «шахедов», которые россия ночью запустила по Украине
Уничтожено 17 из 22 «шахедов», которые россия ночью запустила по Украинеhttps://racurs.ua/n187232-unichtojeno-17-iz-22-shahedov-kotorye-rossiya-nochu-zapustila-po-ukraine.htmlРакурс
Знищено 17 з 22 «шахедів», які росія вночі запустила по Україні.
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У ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда — Крим; Єйськ, Курськ — рф.
Усього зафіксовано пуски 22 «шахедів» у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131, — повідомили в ПС.
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