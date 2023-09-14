Ученые ожидают резкое сокращение популяции европейских шмелей, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Популяції європейських джмелів різко скоротяться в найближчі десятиліття через зміну клімату і втрату середовища існування.

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Про це свідчать результати дослідження бельгійських учених, котрі зібрали дані 400 тис. різних спостережень за 46 видів джмелів по всій Європі, оцінюючи минуле (1901−1970 роки) і сучасне (2001−2014 роки), повідомляє видання Phys.org.

Джмелі, яких часто можна побачити в садах — відіграють вирішальну роль у запиленні сільськогосподарських культур і диких рослин. Проте вони звикли до прохолодних температур Північної півкулі, а потепління внаслідок змін клімату ставить їх під дедалі більшу загрозу.

Дослідження показало, що за найгіршим сценарієм «до 75% видів джмелів, які зараз не перебувають під загрозою, побачать, що їхній ареал поширення скоротиться на 30% до 2061 -2080 років».

Це означає, що більшість європейських джмелів, які зараз відносяться до категорії «види в найменшій загрозі», можуть потрапити до категорії зникаючих видів, — наголошується у статті.

Види джмелів, що мешкають в арктичному або альпійському середовищі, можуть навіть опинитися на межі вимирання, оскільки очікується втрата 90% їхнього ареалу.

Погані новини були і для найпоширенішого з європейських джмелів, Bombus terrestris — товстого джмеля, якого часто можна побачити запилюючим квіти на подвір’ях, — наголошується у статті. — До 2080 року межа її географічного поширення, яка зараз межує з пустелею Сахара, зменшиться до долини Луари у центральній Франції.

За словами учених, причинами очікуваного скорочення популяцій цих комах є такі фактори:

інтенсивне сільське господарство, котре впливає на склад рослинності і покладається на синтетичні добрива, які штучно збагачують ґрунт азотом, — джмелі здебільшого споживають рослини, які ростуть у бідних на азот ґрунтах;

повторювані посухи, котрі стали частішими і сильнішими через зміну клімату, також вбивають рослини, якими харчуються джмелі;

ще більшу загрозу становлять спекотні хвилі, посилені глобальним потеплінням. За винятком кількох стійких видів, джмелі особливо чутливі до спеки.

Учені припускають, що деякі бджоли можуть шукати притулку в прохолодному кліматі Скандинавії. Вони навіть помітили кілька «далекоглядних» джмелів, які вже здійснили подорож на північ.

Одного разу я збирав джмелів на півночі Норвегії і раптом серед арктичних видів натрапив на Bombus terrestris, — розповів один із дослідників. — Він перелетів на 800 кілометрів на північ від свого природного ареалу.

Джерело: Phys.org