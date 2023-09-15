В оккупированной Новой Каховке авиабомба прилетела в жилой квартал

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Ракурс

Окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки Нової Каховки.

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За словами мера Володимира Коваленка, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. Пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Також джерело Суспільного у ЗСУ повідомило, що армія росії скинула керовану авіабомбу з російського літака Су-34. Вона не долетіла до правого берега і впала в окупованій Новій Каховці.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Водночас пропагандистські російські ЗМІ традиційно звинувачують в обстрілі українських військових.

Потужний вибух стався в мікрорайоні «Сокіл». Видання NovaKahovka. City зібрало повідомлення із соцмереж та від очевидців події.

За свідченням місцевих, керована авіабомба впала між будинками. Постраждали будинки по вул. Горького 24, 26 та Довженка, 13 — у районі «трьох ларків». На Горького, 24 ударна хвиля пройшла через будинок, вилетіли вікна на тротуар. Вибух був один. Можливо, основний заряд не здетонував.