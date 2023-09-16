рф может готовиться к атакам по энергетике Украины зимой. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n187311-rf-mojet-gotovitsya-k-atakam-na-energetiku-ukrainy-zimoy-britanskaya-razvedka.html

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Атаки на українську енергетику з боку росії можуть продовжитися взимку.

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Ймовірно, російські окупанти будуть застосовувати ракети, які виготовили у 2023 році. Восени та взимку 2022 року ворог часто використовував для атак по Україні крилаті ракети повітряного базування, особливо Х-101 та Х-102. Російська стратегічна авіація завдавала ударів з глибини території країни-агресора. Про це йдеться у новому зведення Міністерства оборони Великої Британії, яке опублікували в Twitter.

У звіті йдеться, що документи з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня цього року витрати росії на виробництво ракет скоротилися, але диктатура рф заявляє про збільшення темпів виробництва.

Британська розвідка вважає, що таким чином рф, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет.

Існує реальна можливість, що росія знову зосередить цю зброю проти об'єктів української інфраструктури протягом зими, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Головному управлінні розвідки заявляли, що у росіян залишилося приблизно 270 балістичних ракет «Іскандер», орієнтовно 140 крилатих ракет «Калібр», близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 та приблизно 75 «Кинджалів».