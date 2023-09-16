Четыре мощных взрыва прогремели в Харькове. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації, ймовірно, з балістичного озброєння обстріляла Харків.

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У суботу, 16 вересня, окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. На місце влучань виїхали екстрені служби. Цивільних закликали перебувати в укриттях. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Інформацію про вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Моніторингові Telegram-канали пишуть про розвідувальний БПЛА росіян над Харковом, який корегує ворожий вогонь по місту. Обстріл вівся балістикою, попередньо з російського Бєлгорода.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вночі 14 вересня рф атакувала дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Військові з ПвК «Схід» збили над регіоном три ворожі безпілотники, уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість були пошкоджені.