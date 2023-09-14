Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок

https://racurs.ua/ua/n187238-unochi-rosiya-vdaryla-po-dnipropetrovschyni-dronamy-kamikadze.html

Ракурс

Уночі 14 вересня росія вдарила по Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Військові з ПвК «Схід» збили над областю три ворожі безпілотники.

.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість — пошкоджені. Понівечені й вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили, — заявив він.

Харківщина

Окупанти завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Завдано понад 13 артилерійських та мінометних ударів. Без постраждалих, зафіксовано численні руйнування.

Запоріжжя

Вночі військові рф атакували Трудове п’ятьма БПЛА. Люди не постраждали, зруйновано господарчі будівлі.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами ППО знищено 8 ворожих БпЛА «Shahed».

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 82 обстріли. По місту Херсон випустив 12 снарядів.

Поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу. 1 людина загинула, 8 поранені.

Сумщина

Вночі ворог тричі обстріляв прикордоння, Юнаківську та Новослобідську громади. Влучання БПЛА в продуктовий магазин та у лазню. На фото наслідки удару по Запорізькій області.