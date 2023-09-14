Документи для навчання за кордоном – як допоможе нотаріус

https://racurs.ua/ua/n187217-dokumenty-dlya-navchannya-za-kordonom-yak-dopomoje-notarius.html

Ракурс

У вересні-жовтні в більшості університетів Європи стартує новий навчальний рік. До повномасштабного вторгнення рф в Україну та після нього чимало українців вирішили здобути вищу освіту за кордоном.

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Але правники звертають увагу: вступ до іноземного навчального закладу потребує ґрунтовної підготовки.

Доведеться не тільки зібрати пакет найрізноманітніших документів, а й замовити їх переклад із нотаріальним засвідченням, розповіла «Ракурсу» Вікторія ДЕРЕВ’ЯНКО, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Своєю чергою, нотаріус має право засвідчити справжність підпису тільки дипломованого перекладача з відповідною кваліфікацією. Не завжди нотаріального засвідчення перекладу цієї документації достатньо. Вони можуть бути легалізовані та в інший спосіб (апостиль, консульська легалізація). Це залежить від країни та конкретного навчального закладу.

У деяких випадках може знадобитися проставлення апостилю, а для деяких країн — необхідна буде подвійна легалізація, — пояснює нотаріус.

Під час вступу до європейських навчальних закладів зазвичай потрібно заповнити спеціальну анкету-заяву за стандартною формою. Дерев’янко радить звернути увагу на точність і грамотність заповнення форми іноземною мовою, у разі сумнівів завжди можна звернутися по допомогу до професійного перекладацького агентства.

Також існує різниця між пакетами документів до вищих навчальних закладів та до середніх спеціальних навчальних закладів, коледжів та гімназій, куди вступають абітурієнти після 9-го класу. Випускники дев’ятих класів є неповнолітніми, тому, можливо, знадобляться додаткові документи (заяви) від батьків, справжність підписів яких необхідно буде нотаріально засвідчити.