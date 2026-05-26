В Україні реформують шкільне харчування

https://racurs.ua/ua/n214048-tepli-obidy-z-1-veresnya-otrymuvatymut-uchni-1-11-klasiv-po-vsiy-ukrayini-svyrydenko.html

Ракурс

З 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1−11 класів по всій Україні.

Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з керівниками ОВА.

Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1−4 класів в усіх областях, — зазначила Свириденко.

Прем'єр повідомила, що уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.