Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні реформують шкільне харчування
Теплі обіди з 1 вересня отримуватимуть учні 1−11 класів по всій Україні — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n214048-tepli-obidy-z-1-veresnya-otrymuvatymut-uchni-1-11-klasiv-po-vsiy-ukrayini-svyrydenko.htmlРакурс
З 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1−11 класів по всій Україні.
Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з керівниками ОВА.
Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1−4 класів в усіх областях, — зазначила Свириденко.
Прем'єр повідомила, що уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.
Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників, — наголосила вона.