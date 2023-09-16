Украина сама будет выбирать цели для атак ракетами ATACMS. Фото:

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Можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS прокоментували в США.

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Сполучені Штати не допускають використання їхніх систем озброєння за межами України, але рішення залишається за українцями. Командування Сил оборони самостійно обиратиме цілі для цих ракет. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Будь-яка система, яка обговорюється для можливого передання Україні, аналізується Вашингтоном. Коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі обирають цілі. Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності, — зазначив він.

Держсек не став називати остаточну причину зволікання у передачі Україні ATACMS. Розповів про передачі певного виду зброї береться до уваги низка факторів — бійці Сил оборони повинні вміти використовувати цю зброю ефективно та вміти її обслуговувати. Також надане озброєння повинно вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні у боротьбі з окупантами.

Нагадаємо, CNN з посиланням на джерела повідомляв, що президент США Джо Байден найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Остаточного рішення про відправку цієї зброї ще не ухвалено, але Державний департамент та Міністерство оборони США після місяців запитів з боку України рекомендували Білому дому це зробити.