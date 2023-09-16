Полицейские собрали обломки ракет «Искандер» на месте удара в Харькове, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n187322-utrenniy-udar-po-harkovu-osuschestvlyalsya-iskanderami-policiya-foto.html

Ракурс

Рашисти під час обстрілу Харкова сьогодні, 16 вересня, вранці застосував ракети «Іскандер».

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу «Іскандер К», — наголосив він.

Зазначається, що вранішній удар по Холодногірському району Харкова мав такі наслідки:

п’ятеро поранених — звичайні цивільні люди, їх доправили до лікарні;

пошкоджено будинки (зруйновано стіни, вибиті шибки);

утворилася семиметрова вирва.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харківській ОВА повідомляли, що рашисти вранці 16 вересня вдарили по Холодногірському району Харкова п’ятьма ракетами С-300.