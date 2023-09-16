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Ракурс
Полицейские собрали обломки ракет «Искандер» на месте удара в Харькове, фото: Сергей Болвинов

Утренний удар по Харькову осуществлялся «искандерами» — полиция (ФОТО)

16 сен 2023, 16:29
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Рашисти під час обстрілу Харкова сьогодні, 16 вересня, вранці застосував ракети «Іскандер».


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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу «Іскандер К», — наголосив він.

Зазначається, що вранішній удар по Холодногірському району Харкова мав такі наслідки:

  • п’ятеро поранених — звичайні цивільні люди, їх доправили до лікарні;
  • пошкоджено будинки (зруйновано стіни, вибиті шибки);
  • утворилася семиметрова вирва.

Поліцейські зібрали уламки ракет «Іскандер» на місці удару у Харкові, фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харківській ОВА повідомляли, що рашисти вранці 16 вересня вдарили по Холодногірському району Харкова п’ятьма ракетами С-300.

Источник: Ракурс


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