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Поліцейські зібрали уламки ракет «Іскандер» на місці удару у Харкові, фото: Сергій Болвінов
Ранковий удар по Харкову здійснювався «іскандерами» — поліція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187322-rankovyy-udar-po-harkovu-zdiysnuvavsya-iskanderamy-policiya-foto.htmlРакурс
Рашисти під час обстрілу Харкова сьогодні, 16 вересня, вранці застосував ракети «Іскандер».
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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу «Іскандер К», — наголосив він.
Зазначається, що вранішній удар по Холодногірському району Харкова мав такі наслідки:
- п’ятеро поранених — звичайні цивільні люди, їх доправили до лікарні;
- пошкоджено будинки (зруйновано стіни, вибиті шибки);
- утворилася семиметрова вирва.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Харківській ОВА повідомляли, що рашисти вранці 16 вересня вдарили по Холодногірському району Харкова п’ятьма ракетами С-300.
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