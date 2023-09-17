рф перебрасывает элитные подразделения на оккупированное Запорожье. Фото:

https://racurs.ua/n187334-komandovanie-rf-perebrasyvaet-elitnye-podrazdeleniya-na-okkupirovannoe-zaporoje-isw.html

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Успішний контрнаступ України в Запорізькій області викликає у росіян глибоке занепокоєння.

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Українське просування на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування віддати перевагу російській обороні. Ворог навіть перекинув з-під Бахмута на цей напрямок елітні формування — підрозділи 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що наприкінці червня підрозділи 83-ї бригади були розгорнуті для оборони від наступу українських Сил оборони в районі Кліщіївки, а наприкінці серпня їх помітили вже у Запорізькій області. Однак станом на 11 вересня підрозділи 83-ї бригади ВДВ все ще діяли в районі Бахмута, хоча деякі її частини, ймовірно, були розділені на двох різних ділянках фронту.

В ISW вважають, що останніми тижнями Кліщіївка була осередком бойових дій у районі Бахмута, і передислокація будь-яких елементів 83-ї бригади десантників свідчить про глибоке занепокоєння ворога просуванням ЗСУ на заході Запорізької області та пріоритетністю оборони окупованої території.

На Запоріжжі, як йдеться у звіті, зосереджені елітні російські війська — підрозділи 98-ї дивізії ВДВ, 83-ї бригади ВДВ, 11-ї бригади ВДВ, 31-ї бригади ВДВ, 106-ї дивізії ВДВ та 364-ї бригади спецназу.

Нагадаємо, 16 вересня в Міністерстві оборони заявляли, що Сили оборони на Півдні України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.