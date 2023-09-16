Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n187331-zsu-zmushuut-voroga-vidhodyty-z-pozyciy-na-melitopolskomu-napryamku-malyar.html

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Сили оборони на Півдні України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

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Про це сьогодні, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах, — зазначила вона.

Водночас на Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та завдають ураження по тилах противника.

На сході найактивніші бойові дії відбуваються на Бахмутському напрямку — там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута.

Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх, — зазначила Маляр. — Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Рашисти безуспішно намагаються витіснити українських військових із займаних позицій.