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На Запоріжжі через російський безпілотник сталася пожежа, фото: міноборони рф
Ворожий безпілотник спричинив пожежу в Запоріжжіhttps://racurs.ua/ua/n187330-vorojyy-bezpilotnyk-sprychynyv-pojeju-v-zaporijji.htmlРакурс
Російський безпілотник міг стати причиною пожежі, котра сьогодні, 16 вересня, спалахнула в одному із районів обласного центру Запорізької області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Сьогодні в одному з районів обласного центру зайнялася пожежа. За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу, — зазначив Малашко. — Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Раніше сьогодні місцеві Telegram-канали опублікували фото пожежі, котра спалахнула в одному із житлових кварталів Запоріжжя.
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