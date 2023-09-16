Вражеский беспилотник вызвал пожар в Запорожье

В Запорожье из-за российского беспилотника произошел пожар, фото: минобороны рф

https://racurs.ua/n187330-vrajeskiy-bespilotnik-vyzval-pojar-v-zaporoje.html

Ракурс

Російський безпілотник міг стати причиною пожежі, котра сьогодні, 16 вересня, спалахнула в одному із районів обласного центру Запорізької області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Сьогодні в одному з районів обласного центру зайнялася пожежа. За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу, — зазначив Малашко. — Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше сьогодні місцеві Telegram-канали опублікували фото пожежі, котра спалахнула в одному із житлових кварталів Запоріжжя.