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Ракурс
Украинские военные освободили Клещеевку в Донецкой области, в семи километрах от Бахмута

Украинские военные освободили Клещеевку Донецкой области, в 7 км от Бахмута (ВИДЕО, КАРТА)

17 сен 2023, 19:12
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Військові записали відео, на якому звітують про звільнення Кліщіївки на Донеччині. Вони наголошують, що окупанти не полишають спроб захопити населений пункт і працюють зі всіх можливих засобів вогневого ураження.


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Відео опублікували у Фейсбук 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Про звільнення Кліщіївки повідомив «Суспільному» й начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

В операції зі звільнення брали участь бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Офіційно про звільнення Кліщіївки Генштаб поки що не повідомляв.

Источник: Ракурс


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