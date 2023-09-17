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Украинские военные освободили Клещеевку в Донецкой области, в семи километрах от Бахмута
Украинские военные освободили Клещеевку Донецкой области, в 7 км от Бахмута (ВИДЕО, КАРТА)https://racurs.ua/n187358-ukrainskie-voennye-osvobodili-klescheevku-doneckoy-oblasti-v-7-km-ot-bahmuta-video-karta.htmlРакурс
Військові записали відео, на якому звітують про звільнення Кліщіївки на Донеччині. Вони наголошують, що окупанти не полишають спроб захопити населений пункт і працюють зі всіх можливих засобів вогневого ураження.
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Відео опублікували у Фейсбук 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Про звільнення Кліщіївки повідомив «Суспільному» й начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
В операції зі звільнення брали участь бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».
Офіційно про звільнення Кліщіївки Генштаб поки що не повідомляв.
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