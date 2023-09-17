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Українські військові звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута
Українські військові звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за 7 км від Бахмута (ВІДЕО, КАРТА)https://racurs.ua/ua/n187358-ukrayinski-viyskovi-zvilnyly-klischiyivku-na-donechchyni-scho-za-7-km-vid-bahmuta-video.htmlРакурс
Військові записали відео, на якому звітують про звільнення Кліщіївки на Донеччині. Вони наголошують, що окупанти не полишають спроб захопити населений пункт і працюють зі всіх можливих засобів вогневого ураження.
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Відео опублікували у Фейсбук 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Про звільнення Кліщіївки повідомив «Суспільному» й начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
В операції зі звільнення брали участь бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».
Офіційно про звільнення Кліщіївки Генштаб поки що не повідомляв.
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