Українські військові звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута

https://racurs.ua/ua/n187358-ukrayinski-viyskovi-zvilnyly-klischiyivku-na-donechchyni-scho-za-7-km-vid-bahmuta-video.html

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Військові записали відео, на якому звітують про звільнення Кліщіївки на Донеччині. Вони наголошують, що окупанти не полишають спроб захопити населений пункт і працюють зі всіх можливих засобів вогневого ураження.

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Відео опублікували у Фейсбук 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Про звільнення Кліщіївки повідомив «Суспільному» й начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

В операції зі звільнення брали участь бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Офіційно про звільнення Кліщіївки Генштаб поки що не повідомляв.