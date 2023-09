Ремонт российской субмарины, попавшей под удар в Севастополе, займет годы - поврежден торпедный аппарат

Підводний човен Чорноморського флоту «Ростов-на-Дону» майже напевно отримав серйозні пошкодження торпедного апарату внаслідок удару крилатими ракетами по судноремонтному заводу в окупованому Москвою Севастополі.

.

Про це, як повідомляють «Важливі історії», пише OSINT-аналітик H I Sutton, який спеціалізується на військових кораблях. Втрату «Ростова-на-Дону» аналітики називають серйозною: це один з чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, що є носієм крилатих ракет «Калібр».

Експерт дійшов такого висновку на основі аналізу супутникового знімку, опублікованого напередодні у зведенні британської розвідки. На ньому видно, що ракета вдарила в носову частину підводного човна. Аналітик вважає, що вона пробила міцний корпус, який повинен витримувати тиск, коли човен перебуває під водою.

Британська розвідка назвала отримані підводним човном ушкодження катастрофічними. Щоб повернути його в дію, знадобиться багато років і сотні мільйонів доларів, вважають у Міноборони Британії.

***UPDATE***



Based on the Airbus satellite images shared by UK MoD, it appears that that #Russian Navy Pr.636.3 Improved-KILO class submarine was hit about here.



Downward penetrating warhead may have penetrated main pressure hull, and almost certainly mangled TT etc. #OSINTpic.twitter.com/fMW8ZxEhiJ