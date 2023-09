Ремонт російської субмарини, яка потрапила під удар у Севастополі, займе роки - пошкоджено торпедний апарат

Підводний човен Чорноморського флоту «Ростов-на-Дону» майже напевно отримав серйозні пошкодження торпедного апарату внаслідок удару крилатими ракетами по судноремонтному заводу в окупованому Москвою Севастополі.

.

Про це, як повідомляють «Важливі історії», пише OSINT-аналітик H I Sutton, який спеціалізується на військових кораблях. Втрату «Ростова-на-Дону» аналітики називають серйозною: це один з чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, що є носієм крилатих ракет «Калібр».

Експерт дійшов такого висновку на основі аналізу супутникового знімку, опублікованого напередодні у зведенні британської розвідки. На ньому видно, що ракета вдарила в носову частину підводного човна. Аналітик вважає, що вона пробила міцний корпус, який повинен витримувати тиск, коли човен перебуває під водою.

***UPDATE***



Based on the Airbus satellite images shared by UK MoD, it appears that that #Russian Navy Pr.636.3 Improved-KILO class submarine was hit about here.



Downward penetrating warhead may have penetrated main pressure hull, and almost certainly mangled TT etc. #OSINTpic.twitter.com/fMW8ZxEhiJ