Ремонт російської субмарини, яка потрапила під удар у Севастополі, займе роки - пошкоджено торпедний апарат

https://racurs.ua/ua/n187359-remont-rosiyskoyi-submaryny-yaka-potrapyla-pid-udar-u-sevastopoli-zayme-roky-poshkodjeno.html

Ракурс

Підводний човен Чорноморського флоту «Ростов-на-Дону» майже напевно отримав серйозні пошкодження торпедного апарату внаслідок удару крилатими ракетами по судноремонтному заводу в окупованому Москвою Севастополі.

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Про це, як повідомляють «Важливі історії», пише OSINT-аналітик H I Sutton, який спеціалізується на військових кораблях. Втрату «Ростова-на-Дону» аналітики називають серйозною: це один з чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, що є носієм крилатих ракет «Калібр».

Експерт дійшов такого висновку на основі аналізу супутникового знімку, опублікованого напередодні у зведенні британської розвідки. На ньому видно, що ракета вдарила в носову частину підводного човна. Аналітик вважає, що вона пробила міцний корпус, який повинен витримувати тиск, коли човен перебуває під водою.

***UPDATE***



Based on the Airbus satellite images shared by UK MoD, it appears that that #Russian Navy Pr.636.3 Improved-KILO class submarine was hit about here.



Downward penetrating warhead may have penetrated main pressure hull, and almost certainly mangled TT etc. #OSINTpic.twitter.com/fMW8ZxEhiJ — H I Sutton (@CovertShores) September 15, 2023

Британська розвідка назвала отримані підводним човном ушкодження катастрофічними. Щоб повернути його в дію, знадобиться багато років і сотні мільйонів доларів, вважають у Міноборони Британії.

Удару по судноремонтному заводу в Севастополі було завдано в ніч проти 13 вересня. Крім підводного човна, серйозні пошкодження отримав великий десантний корабель «Мінськ». OSINT-проект Oryx, що фіксує втрати росії та України у військовій техніці, вважає «Ростов-на-Дону» та «Мінськ» такими, що не підлягають відновленню. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов також говорив, що відновити їх, найімовірніше, не вдасться.

Удару заводу було завдано британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Російське Міноборони 13 вересня повідомило, що знищило сім із десяти ракет. Видання Defense Express писало, що разом із Storm Shadow ЗСУ, ймовірно, застосували протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, а також безпілотники, які мали помилкові цілі для російської ППО. Це означає, що навіть якщо росіяни дійсно збили сім цілей, не всі вони були ракетами Storm Shadow.

Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ розкрили подробиці операції. Вони стверджують, що на російській території діяла група, яка займалася наведенням та коригуванням вогню, а також підтвердила знищення цілей. На човнах група підійшла до безпечного місця, а потім дісталася берега «завдяки підводним засобам доставки». Після закінчення операції бійці ССО «зробили успішну ексфільтрацію».