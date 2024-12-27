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Ракурс
Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали захисні споруди окупантів на аеродромі «Саки» в Криму

27 гру 2024, 16:20
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Російські окупанти в Криму намагаються захистити свої літаки від ударів українських Сил оборони.


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Ворог будує захисні споруди в районі військового аеродрому «Саки». Розвідку цієї авіабази поблизу селища Новофедорівка провели українські партизани. Про це рух опору «АТЕШ» 27 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що на території летовища зафіксували проведення будівельних робіт та спецтехніку. Це свідчить, що загарбники намагаються звести захисні споруди для літаків.

Також була зафіксована точна кількість та типи літаків, розташованих на аеродромі, а також системи ППО, що їх прикривають.

Всю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу ми передали до Силам оборони України, — зазначили партизани.

На аеродромі «Саки» в окупованому Криму з 2014 року дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ. Раніше українські військові та спецслужби неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту.

Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали захисні споруди окупантів. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, російські окупанти перекидають усі доступні ресурси до Донецької області, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. Одну з військових колон, яка рухалася на Донбас, зафіксували партизани.

Джерело: Ракурс


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