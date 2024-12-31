Військові пости на в'їздах до Євпаторії. Фото: АТЕШ

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Російські окупанти посилили заходи безпеки в анексованому Криму.

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Зокрема, посилено блокпости на всіх в’їздах до Євпаторії. Окрім військових, там з’являються представники Федеральної служби безпеки рф та інших силових відомств. Окупанти проводять операцію з пошуку представників підпілля. Про це рух опору «АТЕШ» 31 грудня повідомив у Telegram.

Партизани вказують, що насправді загарбники в паніці, бо протестний рух на території півострова зростає. Росіяни стурбовані тим, що з анексованого Криму витікає все більше інформації, яка допомагає знищувати військові об'єкти та техніку, а також ламати логістичні маршрути ворога.

Нагадаємо, українські партизани розвідали секретну авіабазу російської ФСБ, яка розташована в республіці Марій Ел. На аеродромі були зафіксовані багатоцільові вертольоти Мі-8 й Ка-226, військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26 та Іл-76.