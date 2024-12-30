Партизани провели розвідку на секретному аеродромі російської ФСБ. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n202660-partyzany-provely-rozvidku-na-sekretnomu-aerodromi-rosiyskoyi-fsb-foto.html

Ракурс

Українські партизани розвідали секретну авіабазу Федеральної служби безпеки рф.

.

Російський аеродром «Данилово» розташований поблизу Йошкар-Оли в республіці Марій Ел. Летовище наразі використовується авіагрупою ФСБ, хоча раніше на ньому базувався 681-й винищувальний авіаполк ППО. Про це рух опору «АТЕШ» 30 грудня повідомив у Telegram.

На аеродромі українська агентура зафіксувала багатоцільові вертольоти Мі-8 й Ка-226, військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26 та Іл-76. Цю техніку росіяни використовують для перевезення вантажів і особового складу.

Зазначається, що посилені заходи безпеки та високий рівень секретності на об'єкті не завадило партизанам успішно виконали завдання та залишилися непоміченими.

В «АТЕШ» наголосили, що через дефіцит кваліфікованих кадрів російські спецслужби дедалі більше втрачають контроль навіть за об'єктами підвищеної важливості.

Нагадаємо, українські партизани провели розвідку авіабази «Саки» поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму. На території аеродрому зафіксували проведення будівельних робіт та спецтехніку. Це каже про те, що загарбники намагаються звести захисні споруди для літаків.