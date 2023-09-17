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Ракурс
В Севастополь еще раз прилетело

В Севастополь еще раз прилетело

17 сен 2023, 20:50
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В окупованому Севастополі в районі мису Фіолент увечері 17 вересня видно вогонь і стовп диму. Пр оце повідомив ТГ-канал «Кримський вітер», який оновлює дані про події на окупованому московитами півострові.


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Про те, що у місті чутно вибухи, пишуть кримські пабліки.

Найбільше вибухи чули у районі мису Фіолент.

Попередньо, вони прогриміли поблизу частини радіотехнічної розвідки або частини ППО.

Источник: Ракурс


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