В Севастополь ще раз прилетіло

https://racurs.ua/ua/n187361-v-sevastopol-sche-raz-pryletilo.html

Ракурс

В окупованому Севастополі в районі мису Фіолент увечері 17 вересня видно вогонь і стовп диму. Пр оце повідомив ТГ-канал «Кримський вітер», який оновлює дані про події на окупованому московитами півострові.

.

Про те, що у місті чутно вибухи, пишуть кримські пабліки.

Найбільше вибухи чули у районі мису Фіолент.

Попередньо, вони прогриміли поблизу частини радіотехнічної розвідки або частини ППО.