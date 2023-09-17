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В Севастополь ще раз прилетіло
В Севастополь ще раз прилетілоhttps://racurs.ua/ua/n187361-v-sevastopol-sche-raz-pryletilo.htmlРакурс
В окупованому Севастополі в районі мису Фіолент увечері 17 вересня видно вогонь і стовп диму. Пр оце повідомив ТГ-канал «Кримський вітер», який оновлює дані про події на окупованому московитами півострові.
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Про те, що у місті чутно вибухи, пишуть кримські пабліки.
Найбільше вибухи чули у районі мису Фіолент.
Попередньо, вони прогриміли поблизу частини радіотехнічної розвідки або частини ППО.
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